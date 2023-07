Essen: E-Scooter-Fahrer verletzt Paketboten und fährt weiter - Zeugen gesucht

Essen: Unbekannter unterschlägt verlorenen Laptop -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 26. Februar dieses Jahres gegen 9:40 Uhr stieg ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof in die U-Bahnlinie U11 in Fahrtrichtung Berliner Platz.