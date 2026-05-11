Essen: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt nach Unfall - Zeugen gesucht

Eine Anwohnerin hatte gegen 20 Uhr einen lauten Knall gehört und den E-Scooter-Fahrer mit starken Gesichts- und Kopfverletzungen auf dem Boden liegen sehen. Sie rief die Feuerwehr. Vor Ort wurde der 54-Jährige von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen, weil von ihm ein deutlicher Alkoholgeruch ausging.