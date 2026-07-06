Essen: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

Der 31-jährige Fahrer eines weißen Nissan fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Hubertstraße in Richtung Ernestinenstraße, als er an der Einmündung Morgensteig mit dem E-Scooter-Fahrer kollidierte. Der 32-Jährige und sein E-Scooter wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert und fielen dann zu Boden. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine Notärztin konnte Lebensgefahr nicht ausschließen und ließ ihn sofort in ein Krankenhaus bringen.