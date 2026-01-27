Essen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Seniorin und flüchtet - Zeugenaufruf

Gegen 19:45 Uhr ging die 71-Jährige auf dem Gehweg der Virchowstraße in Richtung Pelmanstraße. In Höhe der Kreuzung überholte sie ein E-Scooter, auf dem sich ein Mann sowie eine hinter ihm stehend Frau befanden. Während des Überholvorgangs touchierte der Fahrer des E-Scooters die Essenerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Das Duo flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.