Essen: E-Rollerfahrerin kippt gegen Pkw und flüchtet - Zeugenaufruf

45127 E.-Westviertel: Am 27. Februar befuhr eine unbekannte E-Rollerfahrerin entgegen der Fahrtrichtung die Ottilienstraße. Als ihr ein Pkw entgegenkam, blieb sie stehen und kippte gegen den Opel Astra eines 46-Jährigen. Anschließend flüchtete sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:40 Uhr befuhr die unbekannte Frau auf einem grünen E-Roller die Ottilienstraße entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße in Richtung Jägerstraße.

An der dortigen Einmündung beabsichtigte der 46-jährige Fahrer eines Opel Astra von der Jägerstraße in die Ottilienstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich befindet sich ein Fußgängerüberweg. Beim Erblicken des Pkw erschrak sich die Unbekannte und kippte gegen den Opel Astra. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Frau. Sie stieg daraufhin wieder auf den E-Roller und flüchtete über die Jägerstraße in Richtung Frohnhauser Straße.

Erst nach dem Verkehrsunfall bemerkte der 46-Jährige einen Schaden an seinem Opel Astra.

Die Unbekannte soll 40 bis 50 Jahre alt und schätzungsweise 1,55m groß gewesen sein. Zudem habe sie ein asiatisches Erscheinungsbild und war mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe des Fußgängerüberweges standen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /ViV

