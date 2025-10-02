Essen: Duo stiehlt Elektrokleingeräte aus Geschäft - Fotofahndung

45131 E.-Rüttenscheid: Ein Mann und eine Frau haben am 1. Juli dieses Jahres mehrere Elektrokleingeräte aus einem Geschäft an der Rüttenscheider Straße gestohlen. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 13:45 Uhr betraten der unbekannte Mann und die unbekannte Frau das Geschäft und sahen sich dort um. Dann verließen sie den Laden wieder. Später fiel dem 60-jährigen Ladeninhaber auf, dass mehrere Elektrokleingeräte fehlten. Als er sich die Videoaufnahmen aus seinem Geschäft ansah, konnte er erkennen, wie der unbekannte Mann die Ware unter seiner Kleidung versteckte und die Frau versuchte, dies zu verdecken. Anschließend verließen sie das Geschäft. Mit den Fotos dieser Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach dem Diebes-Duo. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/182123 Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell