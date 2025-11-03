Essen: Duo raubt mit Schusswaffe Hotel aus - Zeugenaufruf

45128 E.-Südviertel:

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. November) überfielen zwei maskierte Männer ein Hotel an der Kruppstraße. Sie bedrohten einen 28-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeuteten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme sowie mehrere Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr betrat das Duo die Hotellobby. Einer der Täter war mit einem Schlagstock, der andere mit einer Schusswaffe bewaffnet. Beide stürmten auf den Hotelmitarbeiter zu und schlugen ihn mit einem Schlagstock. Anschließend forderten die Räuber unter dem Vorhalt einer Schusswaffe sämtliches Bargeld aus der Kasse. Das Duo flüchtete mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Der 28-Jährige blieb unverletzt und beschrieb beide Tatverdächtigen als etwa 35 bis 45 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und waren maskiert.

Die Polizei Essen ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kruppstraße gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

