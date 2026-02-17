Essen: Duo entreißt Frau Halskette - Zeugenaufruf

Gegen 11:00 Uhr ging die 41-Jährige auf dem Gehweg der Marin-Luther-Straße in Richtung Bahnhof Essen West. Auf dem Boden bemerkte sie einen 5-Euro-Schein und hob ihn auf. In diesem Moment stieg eine bislang unbekannte Frau aus einem unmittelbar am Fahrbahnrad geparkten Auto aus, griff die Essenerin am Arm und hielt sie fest.