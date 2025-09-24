Essen: Dunkler PKW fährt 7-jährige Radfahrerin an und flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

45219 E.-Kettwig: Vergangenen Freitag (19. September) fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Ringstraße/Ruhrtalstraße ein 7-jähriges Mädchen auf dem Fahrrad an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Mädchen fuhr gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter bei Grün über die Fußgängerampel an der Ruhrtalstraße in Richtung Graf-Zeppelin-Straße, als der Autofahrer von der Ringstraße nach rechts in die Ruhrtalstraße abbiegen wollte. Dabei stieß der Autofahrer mit dem Rad des Mädchens zusammen. Die 7-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Fahrer des dunklen PKW fuhr davon.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer geben können. Diese werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

