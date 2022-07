Essen: Dumm gelaufen - Mann nach "Einbruch" in eigene Wohnung festgenommen

45327 E-Katernberg:

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Schalker Straße meldete gestern Abend (6. Juli, gegen 20:10 Uhr) einen Einbruch in die Wohnung seines Nachbarn. Ein Täter sei definitiv in der Wohnung.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden Sie tatsächlich eine eingetretene Wohnungseingangstür und eine männliche Person vor.

Bei der Überprüfung des 34-jährigen Katernbergers stellte sich schnell heraus, dass er der Mieter der Wohnung ist. Er hatte seinen Schlüssel verloren und sah sich gezwungen, seine eigene Tür einzutreten.

An dieser Stelle hätte der Einsatz aus polizeilicher Sicht enden können, hätte der Mann nicht mehrere Zelte in seiner Wohnung aufgeschlagen, aus denen ein für viele Polizisten bekannter Geruch drang.

Eine Nachschau in diese kleinen mobilen Schlafräume förderte mehrere Cannabispflanzen zu Tage.

Neben den Cannabispflanzen und verpacktem Marihuana fanden unsere Kollegen außerdem eine weitere pulverförmige Substanz, bei der es sich möglicherweise auch um Drogen handeln könnte.

Weiterhin konnten zwei mutmaßliche Schreckschusswaffen, diverse griffbereite Messer, ein Teleskopschlagstock und Utensilien, die für einen möglichen Drogenhandel des Mannes sprechen, aufgefunden werden.

Der schlüssellose "Botaniker" wurde vorläufig festgenommen und befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats dauern weiter an. /PaPe

