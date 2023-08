Essen: Dumm gelaufen - Dieb wird auf frischer Tat ertappt, fotografiert und dann noch seiner Beute entledigt

45127 E.-Stadtkern: Seinen Beutezug durch ein Büro hatte sich ein Dieb vermutlich anders vorgestellt: Der Unbekannte verschaffte sich am 28. Juni dieses Jahrs (gegen 8:30 Uhr) durch ein Fenster unerlaubten Zutritt in ein Gebäude an der Hollestraße, wo er eine Spardose entwendete.

Zwei Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, filmten den Mann und stellten ihn zur Rede. Nachdem die beiden Zeugen dem Dieb die Spardose abgenommen hatten, konnte dieser flüchten. Die Zeugen brachten die Spardose in das Büro zurück. Dort hatten die Mitarbeiter den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/111606

Das KK 34 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

