Essen / Duisburg: 74-Jährige kehrt nicht in Seniorenheim zurück - Polizei bittet um Mithilfe

Essen / Duisburg:

Die 74-jährige Anna-Maria K. hat am Mittwochabend (13. September) gegen 19:00 Uhr das Seniorenwohnheim an der Bonhoefferstraße in Duisburg-Meiderich verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Die Duisburgerin kennt zwar ihren Namen, ist aber örtlich nicht orientiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Seniorin hat einen starken Bewegungsdrang und ist körperlich in der Lage große Distanzen zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.

Da die Vermisste sich in Essen oder Mülheim an der Ruhr aufhalten könnte, bittet die Polizei Duisburg um Mithilfe.

Die Pressemeldung der Polizei Duisburg mit weiteren Informationen und einem Foto der 74-Jährigen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5603119

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort von Anna-Maria K. geben können, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Polizei Duisburg unter 0203/2800./SoKo

