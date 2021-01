Essen: Dreister Raubüberfall vor den Essener Gerichtsgebäuden- Zukünftiger Gerichtsort dürfte den Räubern bekannt sein

Die Polizei hofft auf unterstützende Beobachtungen von Zeugen, die die beiden dunkel gekleideten Männer vor, während oder nach der Tat beobachtet haben. Polizisten, deren Präsidium ebenfalls in Sichtweite des Überfallortes liegt, fahndeten sofort nach den flüchtigen Räubern. Die ersten polizeilichen Ermittlungen nach könnte es sich bei den Flüchtigen um polnische Staatsangehörige gehandelt haben. Zeugen berichteten, dass die Männer von der Zweigertstraße nach links in die Goethestraße liefen und von dort weiter in Richtung Cäsarstraße rannten. Weitere Hinweise bittet die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 zu melden. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell