Essen: Dreister "Björn" kehrt nach "Misserfolg" zurück

45139 E.-Südostviertel: Am Freitagmittag (4. November, gegen 11:30 Uhr) erbeutete ein unbekannter Trickdieb Bargeld bei einer 86-Jährigen.

Die Seniorin öffnete arglos ihre Haustür, weil sie Besuch erwartete. Doch statt der erwarteten Verwandten stand ein Mann vor der Tür. Dieser hatte bereits eine Woche zuvor bei der 86-Jährigen geklingelt, sich als "Björn" ausgegeben und Interesse an einer frei gewordenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geäußert. Als ein Nachbar während dieses Gesprächs zufällig durchs Treppenhaus lief, heftete der Unbekannte sich an diesen, angeblich um sich dessen Wohnung gleichen Schnitts anzusehen. Weil der wachsame Nachbar "Björn" während der vermeintlichen Wohnungsbesichtigung aber nicht aus den Augen gelassen hatte, war der mutmaßliche Trickdieb unverrichteter Dinge abgerückt.

Diesmal schob sich "Björn" nach einem kurzen Gespräch dreist in die Wohnung der Seniorin und gab vor, die Toilette nutzen zu müssen. Die Frau bemerkte sehr schnell, dass der Mann stattdessen Geld aus ihrem Schlafzimmer stahl. Als sie ihm drohte, rannte der Unbekannte mitsamt Beute aus der Wohnung.

Die Seniorin beschreibt den Trickdieb wie folgt:

- etwa 1,80 Meter groß - dunkelblonde, nach hinten gekämmte Haare - weißes T-Shirt - graue Hose

Zeugen, die Auffälliges im Bereich Franziskanerstraße/Steeler Straße/Wächtlerstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass werden wir nicht müde, Sie zur Vorsicht anzuhalten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie an der Haustüre oder am Telefon ansprechen.

- Schauen Sie wenn möglich durch Ihren Türspion oder das Fenster, wenn es klingelt - selbst wenn Sie Besuch erwarten.

- Nutzen Sie eine Türkette!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bitten Sie unangekündigte "Besucher" zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson vor Ort ist.

- Werden Sie laut und rufen Sie um Hilfe, wenn Unbekannte sich nicht abwimmeln lassen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt über den Notruf 110!

Tagtäglich nutzen Trickdiebe und -betrüger die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Diese Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

/SyC

