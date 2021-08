Essen: Dreiste Trickdiebe bestehlen Senioren - Zeugen gesucht

Bereits am Tag zuvor (17.08.2021) wurde eine 94-Jährige Opfer eines dreisten Trickbetrugs. Am Nachmittag gegen 17:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer bei der Seniorin in der Nöggerathstraße, gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und drängten sie in ihre Wohnung. Während einer sich mit der Dame im Badezimmer aufhielt, um das Wasser angeblich zu kontrollieren, verlor sie den zweiten Täter aus den Augen. Da sich die 94-Jährige unwohl in der Situation fühlte, forderte sie den angeblichen Wasserwerker lautstark auf, ihre Wohnung zu verlassen. Der Aufforderung kam der Täter nach und verließ die Wohnung, während der zweite diese bereits verlassen hatte. Am Tag darauf bemerkte die Seniorin, dass zahlreiche hochwertige Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Zeugin beschrieb die beiden Täter wie folgt: - Männlich, ca. 1,70 m groß, braune Haare, korpulent, dunkel gekleidet mit roten Applikationen auf der Oberbekleidung - Männlich, ca. 1,70 m groß, schlank, dunkel gekleidet

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Frankenstraße oder der Nöggerathstraße/Ecke Onckenstraße bzw. Hirtsieferstraße gemacht haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

