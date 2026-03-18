Essen: Dreiste Diebe entwenden in zwei Fällen Schrott-Container - Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen (18. März) wurde die Polizei gegen 6 Uhr zu einer Baustelle auf der Zinkstraße gerufen. Dort war ein Container (10 Kubikmeter) aufgebrochen und der darin befindliche Kupferschrott gestohlen worden. Ein weiterer Container (40 Kubikmeter) war samt Inhalt entwendet worden. Um auf die Baustelle zu gelangen, hatten die Tatverdächtigen ein Gittertor aufgebrochen. Der Container muss durch einen Lastwagen abtransportiert worden sein.