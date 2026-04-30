Essen: Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Beteiligter gesucht

Zunächst sah es für alle Beteiligten so aus, als hätte sich bei dem Unfall niemand verletzt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jugendlichen entließ die Großmutter des Mädchens den Jungen, ohne dessen Personalien aufgenommen zu haben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Drei-jährige sich bei dem Unfall den Unterschenkel gebrochen hatte.