Essen: Drei unbekannte stehlen Kaffeepakete aus Supermarkt - Fotofahndung

45149 E.-Margarethenhöhe:
Am Abend des 8. Juli vergangenen Jahres entwendeten drei bislang unbekannte Männer in einem Supermarkt an der Straße Hoher Weg mehrere Pakete Kaffee im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Polizei sucht das Trio nun mit Bildern einer Überwachungskamera.
Gegen 17:25 Uhr betraten die drei Männer gemeinsam mit einem blauen Einkaufstrolley den Supermarkt. Sie luden mehrere Pakete Kaffee in den Trolley und verließen anschließend den Markt, ohne die Ware zu bezahlen.
Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Trio.
Diese finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/193018
Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Bandendiebstahl und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell