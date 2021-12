Essen: Drei Unbekannte berauben Jugendlichen in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Verkehrsunfall BAB40 in Höhe Mülheim-Winkhausen durch

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Donnerstag morgen, um 07:35 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über die Leitstelle ein verunfalltes Fahrzeug auf der BAB40 in Fahrtrichtung