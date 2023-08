Essen: Drei junge Männer attackieren Frau bei angeblichem Handykauf und rauben Jacke

45309 E.-Schonnebeck: Am Freitagabend (04. August) raubten drei junge Männer bei einem angeblichen Verkaufstermin eine Jacke samt Geldbörse. Eine 28-Jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die 28-Jährige hatte ihr Smartphone auf einer Internetplattform angeboten und daraufhin einen Verkaufstermin mit einem vermeintlichen Interessenten vereinbart. Gegen 16:40 Uhr erschienen drei junge Männer (laut Beschreibung alle ca. 14-16 Jahre alt) an dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Teichstück" und betraten die Wohnung. Als sich einer der Tatverdächtigen das Smartphone anschaute, sprühte ein weiterer unvermittelt einen Reizstoff in das Gesicht der 28-Jährigen. Diese griff nach dem Handy und rief ihren 36-jährigen Ehemann, welcher instinktiv einen der Tatverdächtigen festhielt. Die beiden Unbekannten ließen ihn zurück, flohen aus dem Mehrfamilienhaus und stahlen dabei eine Jacke samt Sonnenbrille und Geldbörse.

Die 28-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort behandelt.

Der Festgehaltene konnte als ein 16-jähriger Deutsch-Marokkaner identifiziert werden. Der Essener wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen den 16-Jährigen sowie die bislang Unbekannten wird nun aufgrund des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. /RB

