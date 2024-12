Essen: Drei Frauen, ein Einbruch - Fotofahndung

45355 E. Borbeck-Mitte: Am 30. Juli dieses Jahres brachen drei unbekannte Frauen in eine Wohnung an der Bocholder Straße ein. Die Polizei sucht die Frauen mit Lichtbildern.

Gegen 19 Uhr brachen die Tatverdächtigen die Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Schränke, der sich zu dem Zeitpunkt im Urlaub befindenden Familie. Sie entwendeten Schmuck, einen Goldbarren sowie Bargeld und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Während der Tat wurden die Frauen von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Aufnahmen finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/154822

Das ermittelnde KK 41 fragt: Wer kennt die tatverdächtigen Frauen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /hey

