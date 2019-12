Essen: Dortmunder VW-Golf rammt mehrere geparkte Fahrzeuge- Zeugen beobachteten zuvor die unsichere Fahrweise

Essen (ots) - 45307 E.- Kray: Am frühen Samstagmorgen, 14. Dezember gegen 0:50 Uhr, prallte ein blauer VW-Golf mit Dortmunder Kennzeichen gegen mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Vierhandbank. Zeugen berichteten, dass ihnen der Wagen bereits zuvor auf der Dorstfelder Straße aufgefallen sei, da der Fahrzeugführer starke Schlangenlinien fuhr, mehrfach gegen den Bordstein stieß und die Beleuchtung an dem Fahrzeug ausgeschaltet gewesen wäre. Vor der linkseinmündenden Straße Vierhandbank soll der Fahrzeugführer plötzlich beschleunigt haben und nahe einer Trinkhalle, mit dem außer Kontrolle geratenen Wagen, in die dort geparkten Fahrzeuge gerast sein. Neben dem VW- Golf wurde ein LKW und zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Spätere Ermittlungen ergaben, dass er bereits zuvor möglicherweise ein weiteres Fahrzeug touchiert und beschädigt hat. Die Polizei nahm den 27- jährigen Rumänen vorläufig fest und ordnete eine Blutprobe zur Beweissicherung an. Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache, zur Halterverantwortlichkeit des unfallverursachenden VW-Golfs und der Personenüberprüfung des nicht in Deutschland gemeldeten Fahrzeugführers./ Peke