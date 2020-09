Essen: Don't Drink and Drive - Partynacht endet mit Verkehrsunfall, Führerscheinentzug und Blutprobenentnahme

Denn die Fahrerin des Audis überquerte die Kreuzung mutmaßlich bei "Rot", geriet dann auf die Mittelinsel, fuhr dort ein Straßenschild um, steuerte von dort über eine bauliche Trennung in den Gegenverkehr und wieder zurück auf den richtigen Fahrstreifen. Durch den Zusammenstoß mit dem Straßenschild und dem mehrfachen Überfahren der Fahrbahntrennung, wodurch es laut Zeugenaussagen zu deutlich sichtbaren Funkenflug kam, verlor die Fahrerin sowohl Teile des Kühlergrills als auch einen Teil der Ölwanne. Daraufhin bog die Kleverin an der Kreuzung Ruhrallee, Ecke Huttropstraße in Richtung Steeler Straße ab und verschwand zunächst unerkannt.

Polizeibeamte der Autobahnpolizei, die zu diesem Zeitpunkt eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten, brachen diese ab und verfolgten das flüchtige Fahrzeug, welches jedoch zunächst nicht aufgefunden werden konnte.

Bei der anschließenden Begutachtung der verursachten Schäden entdeckten sie aber eine Ölspur, die dem flüchtigen Fahrzeug zugeordnet werden konnten. In "Hänsel und Gretel-Manier" verfolgten die Polizisten diese Spur und entdeckten das Fahrzeug schlussendlich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf der Steeler Straße.

Dort trafen die Beamten zunächst auf zwei Frauen (19/24). Im Verlauf des Gesprächs erschienen zwei weitere Frauen (23/22), von denen eine als Fahrerin identifiziert werden konnte. Die 22-Jährige gab an, nach dem Besuch eines Clubs in Düsseldorf nur ein wenig Alkohol getrunken zu haben. Bei der freiwilligen Kontrolle stellten die Beamten jedoch eine nicht unerhebliche Menge Alkohol in der Atemluft fest.

Sie musste daher zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache nach Schuir. Ihren Führerschein musste sie ebenfalls abgeben. (ChWi)

