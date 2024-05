Essen: Diensthundeführer erwischen "Graffiti-Maler" mit Wachsstiften auf frischer Tat - Polizei sucht Geschädigte mit

45131 E.-Rüttenscheid: Zwei Diensthundeführer erwischten einen "Graffiti-Maler" (24) am Dienstagabend (14. Mai) auf der Rüttenscheider Straße auf frischer Tat.

Die beiden Beamten fuhren Streife, als ihnen gegen 23 Uhr auf der Rüttenscheider Straße, in Höhe der Otmarstraße, ein Mann auffiel, der sich an einer Hausfassade zu schaffen machte. Als sie den Mann ansprachen, bemerkten sie, dass er mit Wachsmalern die Fassade bearbeitete. Sein bevorzugtes Motiv: ein Stern mit Gesicht. In verschiedenen Farben hatte er offenbar bereits andere Fassaden, Werbeschilder und Hauseingänge in der näheren Umgebung mit Sternen bemalt, teilweise in Kombination mit umarmenden Herzen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Iraner aus Essen, der in seiner Jackentasche weitere Wachsmaler mit sich trug. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zwei Geschädigte haben bereits bei der Polizei Anzeige erstattet. In einem Fall wurden weiße Sterne auf eine Fassade an der Limbecker Straße in der Innenstadt gesprüht. Im anderen Fall wurden bunte Sterne, mutmaßlich mit Schminkutensilien auf die Mauer der A52-Brücke in Rüttenscheid aufgebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 bittet weitere Geschädigte, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

