Essen: Diensthund und Hubschrauber helfen flüchtigen mutmaßlichen Einbrecher zu fassen - 23-Jähriger vorläufig

45127 E.-Stadtkern: Nach einem Einbruch in ein Elektrogeschäft an der Kettwiger Straße am Montagmorgen, 12. September, wurde ein 23-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen 1.10 Uhr wurde in einem Elektrogeschäft an der Kettwiger Straße ein Einbruchsalarm ausgelöst. Zwei Männer hatten die Glastüren des Geschäfts eingeschlagen, das Geschäft betreten und mehrere Mobiltelefone entwendet. Ein dritter Mann blieb außerhalb des Geschäftes. Anschließend flohen alle drei in Richtung Schützenbahn. Auf der Flucht ließen sie einen Rucksack sowie mutmaßliche Tatbeute fallen. Mehrere Streifenwagen fahndeten im Bereich I. Dellbrügge, Schützenbahn, Bernestraße, Hollestraße und Varnhorststraße nach den Unbekannten. Außerdem wurde ein Hubschrauber angefordert, um bei der Suche nach den Verdächtigen zu helfen. Ein Diensthund nahm die Fährte der Flüchtigen auf und konnte einen von ihnen in einem Gebüsch auf einem brachliegenden Gelände an der Ecke Hollestraße/Varnhorstraße ausfindig machen. Der 23-jährige Verdächtige hatte sich dort versteckt, konnte jedoch vom Diensthund gestellt und von den Polizisten vorläufig festgenommen werden. Die Spur der anderen Tatverdächtigen verlor sich im Bereich der Kreuzung Varnhorststraße/Söllingstraße. Beide sind etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Sie trugen bei der Tat einen weißen Kapuzenpullover, eine graue Hose, graue Turnschuhe und eine blaue OP-Maske. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei Essen zu melden./bw

