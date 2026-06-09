Essen: Diensthund Rudi stellt Kupferdieb in leerstehendem Gebäude im Stadtteil Vogelheim - Zeugen gesucht

Dort trafen die beiden auf einen 47-jährigen Bottroper mit deutscher Staatsangehörigkeit. Beim Erblicken des Hundes griff er in seine Hosentasche und bewegte sich auf den Beamten und seinen Hund zu. Der Aufforderung, sich hinzulegen, kam der Mann nicht nach, sodass Diensthund Rudi losgeschickt wurde. Er biss dem 47-Jährigen in den Oberschenkel. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.