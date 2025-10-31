Essen: Diebstahl zweier Jeep Wrangler binnen weniger Tage - Zeugen gesucht

45219 E-Kettwig / 45136 E-Bergerhausen:

Innerhalb weniger Tage entwendeten Unbekannte über Nacht zwei Jeep Wrangler. Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos der Fahrzeuge nach Zeugen.

Am vergangenen Freitag (24. Oktober) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage an der Straße 'Am Kettwiger Ruhrbogen', indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Anschließend starteten sie in der Tiefgarage auf unbekannte Weise einen grauen Jeep Wrangler Sahara und entfernten sich damit vom Tatort. Das entwendete Fahrzeug ist aus dem Baujahr 2021 und hat Lackschäden am rechten Kotflügel und an der linken C-Säule. Der Jeep ist auf das Kennzeichen E-GX21 zugelassen.

Am frühen Dienstagmoren (28. Oktober) entwendeten Unbekannte zwischen 1 Uhr und 7 Uhr einen grünen Jeep Wrangler Sahara Cabrio. Dieser parkte zuvor auf der Straße 'Havelring' am Fahrbahnrand und ist aus dem Baujahr 2024.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter sowie zum Verbleib der Fahrzeuge machen können. Fotos der beiden Jeeps sind der Pressemitteilung beigefügt.

