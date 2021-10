Essen: Diebstahl eines Wohnmobils - Zeugen gesucht

45136 E-Bergerhausen: Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (21. Oktober) und Dienstagabend (26. Oktober) entwendeten Unbekannte das geparkte Wohnmobil eines Esseners aus der Ahrfeldstraße. Die Polizei Essen sucht mit einem Foto des Fahrzeugs nach Zeugen.

Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um einen dunkelgrauen Fiat Mooveo aus dem Baujahr 2020. An der hinteren Seitenscheibe auf der Fahrerseite ist ein auffälliger Aufkleber mit einem Bergmotiv und der Aufschrift "Life is a beautiful adventure - GO OUTSIDE" befestigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Wohnmobil oder den Tätern machen können werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

