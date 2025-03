Essen: Diebstahl an Geldautomaten - Warnung vor Betrugsmasche

45326 E.-Altenessen:

Am Freitag (28. Februar) wurde einem 27-Jährigen in einer Bankfiliale an der Altenessener Straße Bargeld mit Hilfe einer Vorrichtung am Ausgabefach des Automaten entwendet. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche "Cash Trapping".

Gegen 13:45 Uhr wollte ein 27-Jähriger in einer Bankfiliale an der Altenessener Straße an einem Automaten Geld abheben. Obwohl er alle Daten eingegeben hatte und der Automat keine Fehlermeldung anzeigte, erhielt er kein Geld. Eine graue Vorrichtung am Automaten ließ ihn stutzig werden. Er verließ die Bank und erzählte seiner Frau, die vor der Filiale wartete, davon. Daraufhin ging der 27-Jährige erneut hinein. Er begegnete einem Unbekannten, der ihm mitteilte, dass der Automat defekt sei. Der Unbekannte steckte etwas in seine Tasche und verließ die Bank. Daraufhin informierte der Essener die Bank und die Polizei.

Laut Zeugenaussagen konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 50-60 Jahre alt, braune Haare, Vollbart, bekleidet mit einer hellbraunen Jacke.

Falls Sie Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweisen.essen@polizei.nrw.de.

In Essen wurden bereits über 20 Fälle dieser Betrugsmasche zur Anzeige gebracht. Daher möchten wir ausdrücklich vor "Cash Trapping" ("Bargeld abfangen"), eine Form des Diebstahls an Geldautomaten, warnen.

Die Täter bringen eine Verblendung am Ausgabefach des Geldautomaten an, das sich nicht öffnet. Damit die Scheine nicht eingezogen werden, ist an der Innenseite der Verblendung eine Klebefolie angebracht. Für den Kunden wirkt es so, als sei der Automat defekt. Wenn die Kunden die Bank verlassen, entfernen die Täter die Blende und entnehmen das Geld.

Daher rät die Polizei:

- Seien Sie aufmerksam, wenn der Automat kein Geld ausgibt - vor allem, wenn auf dem Display keine Fehlermeldung angezeigt wird - Schauen Sie sich den Automaten bzw. die Klappe der Ausgabe genau an, um zu sehen, ob möglicherweise eine Verblendung angebracht wurde - Bleiben Sie am Automaten, lassen Sie sich nicht von Unbekannten ablenken - Informieren Sie die Bank und die Polizei

/SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell