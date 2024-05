Essen: Diebstähle auf mehreren Baustellen - Polizei sucht Zeugen

45133 E.-Bredeney: Am vergangenen Wochenende (26. - 29. April) kam es auf mehreren Baustellen auf der Graf-Bernadotte-Straße und an der Einmündung Am Tann/Eckbertstraße zu Diebstählen von Baumaterial. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Die Bauarbeiter verließen die Baustellen auf der Graf-Bernadotte-Straße am Freitag (26. April, gegen 15:00 Uhr) und die Baustelle Am Tann/Eckbertstraße am Samstag (27. April, mittags). Sie kehrten am Montagmorgen (29. April, gegen 8 Uhr) zurück. Zu diesem Zeitpunkt bemerkten sie, dass unter anderem Schrankenzäune und Barken gestohlen und bei einem Bagger die Scheiben eingeschlagen worden waren.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

