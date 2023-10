Essen: Dieb versucht Tablets mit Aufklebern des Eigentümers zu verkaufen - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 15. März dieses Jahres betrat ein Unbekannter einen Handyshop auf der Limbecker Straße. Er sprach einen Mitarbeiter an, legte ihm acht Tablets vor und bot ihm diese zum Verkauf an. Da auf allen Tablets Aufkleber angebracht waren, die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer gaben, wurde der Verkäufer stutzig. Bevor ein möglicher Preis verhandelt werden konnte, flüchtete der Unbekannte aus dem Laden - ohne das Diebesgut.

Nun sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/116322

Wenn Sie Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

