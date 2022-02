Essen: Dieb reißt im Geschäft vier iPhones an sich - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am Mittag des 13.November 2021 betrat der mutmaßliche Täter gegen 13:45 Uhr einen Telekom Shop auf der Kettwiger Straße. Er sah sich vier iPhones genauer an und nahm diese in die Hand. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, entriss er die Handys von der Sicherungsschnur und flüchtete.

Der mutmaßliche Täter soll 18 bis 25 Jahre alt und 1,60m bis 1,65m groß sein. Er hat eine schlanke Figur und war mit einer blauen Jeans, einer blauen Cappy und einem dunkelblauen Sweatshirt, mit einer auffälligen hellblauen Aufschrift "Bench" auf den Armen, bekleidet gewesen.

Der Polizei liegen Fotos vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind.

https://polizei.nrw/fahndung/73556

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell