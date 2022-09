Essen: Dieb entwendet hochwertiges E-Bike - FOTOFAHNDUNG

45276 E.-Steele: Ein 66-jähriger Radfahrer hielt sich am 21. Mai diesen Jahres zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr in einem Friseursalon an der Westfalenstraße auf, als sein verschlossenes Bike (Bergamont) durch einen unbekannten Täter entwendet wurde.

Es liegen Bilder der Überwachungskamera vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/87503

Wenn Sie Angaben zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden Sie gebeten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

