Essen: Die Taktik der Polizei ist aufgegangen - Versammlungen im Essener Stadtgebiet am 1. Mai verliefen weitestgehend

"Der Einsatzverlauf hat deutlich gezeigt, dass die teilweise gegen uns als Polizei erhobenen Vorwürfe, wir würden ausschließlich Demonstrierende des rechten Spektrums schützen, schlicht falsch und ungerechtfertigt waren. Unser Ziel war und ist es immer, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, Gegenprotest zuzulassen und Auseinandersetzungen zu verhindern- was uns heute vollumfänglich gelungen ist. Die Einsatzkräfte haben einen super Job gemacht. Wir können den Essenerinnen und Essenern ihre Innenstadt besenrein wieder zurückgeben."