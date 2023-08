Essen: Deutschland Tour 2023 - Radsportelite kommt nach NRW - Polizeipräsidium Essen hat die landesweite Zuständigkeit

45127 E-Stadtkern: Am kommenden Freitag und Samstag (25. und 26. August 2023) kommt die Radsportelite nach Nordrhein-Westfalen. Am Freitag findet die 2. Etappe von Kassel nach Winterberg statt, am Samstag die 3. Etappe von Arnsberg nach Essen. Dem Polizeipräsidium Essen wurde die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben an beiden Tagen übertragen.

Die Deutschland Tour ist Deutschlands einziges Etappenrennen der Männerelite. Am 23. August startet das Profiradrennen mit einem kurzen Zeitfahren als Prolog in St. Wendel und geht anschließend über vier Etappen durch den Westen Deutschlands bis sie am 27. August in der Hansestadt Bremen endet. In allen Etappenorten findet begleitend ein buntes Rahmenprogramm statt.

Alle allgemeinen Informationen zur Deutschland Tour 2023 finden Sie hier:

https://www.deutschland-tour.com/de/home https://www.deutschland-tour.com/de/strecke

Rund um den polizeilichen Einsatz in NRW am Freitag und Samstag informieren wir Sie auf unserer Internetseite und auf den folgenden Kanälen:

X (früher Twitter): @polizei_nrw_e

Instagram: polizei.nrw.e Facebook: Polizei NRW Essen

An den beiden Veranstaltungstagen berichten wir hier live über den polizeilichen Einsatz:

https://essen.polizei.nrw/artikel/deutschlandtour-2023-aktuell

Die Essen Marketing GmbH bietet am Freitag und Samstag jeweils in der Zeit von 8 - 16 Uhr ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0201 88-72000 für Anfragen rund um die Veranstaltung am Samstag in Essen an. / TW

