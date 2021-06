Essen: Demonstration in Essen ohne Vorkommnisse - wenige Verkehrsstörungen

Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid/45127 E.-Innenstadt: Die Polizei begleitete seit heute Mittag (Samstag, 5. Juni ab zirka 12 Uhr) eine Demonstration, die am Haumannplatz direkt am Polizeipräsidium mit einer Auftaktkundgebung startete, dann in Form eines Aufzuges in Richtung Innenstadt fortgeführt wurde und schlussendlich mit Betreten des Hirschlandplatzes seinen Abschlusskundgebungsort erreichte.