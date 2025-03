Essen: Das Auge des Gesetzeshüters schläft nie - Polizeikommissar erkennt Einbrecher auf dem Heimweg

45145 E.-Frohnhausen: Gestern Nachmittag (25. März) kam es an der Raffelberger Straße zu einem Wohnungseinbruch - schon am Abend sorgte ein aufmerksamer Kommissar für die Festnahme von drei Tatverdächtigen (m/24, w/22, w/14).

Am frühen Nachmittag hatte eine Überwachungskamera aufgezeichnet, wie mehrere Menschen durch das Treppenhaus an der Raffelberger Straße schlichen. Als eine der Hausbewohnerinnen (86) gegen 16 Uhr heimkehrte, stellt sie schließlich fest, dass ihre Wohnungstür aufgehebelt und ihr Goldschmuck gestohlen worden war. Die 86-Jährige rief die Polizei. Kurze Zeit später trafen drei Streifenbeamte ein, um die Anzeige aufzunehmen und die Bilder der Überwachungskamera zu sichten.

Einer der Kommissare staunte nicht schlecht, als er nur wenige Stunden später auf dem Heimweg in Rüttenscheid auf drei Tatverdächtige traf, die ihm sehr bekannt vorkamen. In seinem privaten Auto verfolgte er den Wagen der Tatverdächtigen und forderte telefonisch bei der Leitstelle Unterstützung an. Kurze Zeit später wurden die drei Tatverdächtigen (m/24, w/22, w/14) festgenommen, alle haben eine serbische Staatsangehörigkeit. Gegen sie wird wegen Wohnungseinbruchs ermittelt.

Man sieht sich eben immer zwei Mal im Leben, wie es so schön heißt... auch wenn in diesem Fall der erste Sichtkontakt recht einseitig war.../SyC

