Essen: Couragierter Senior kriegt dank Unterstützung eines Passanten seine gestohlene Geldbörse zurück

45219 E.-Kettwig: Am Freitagmittag (26. November, gegen 11:50 Uhr) wurden auf der Schulstraße drei mutmaßliche Diebinnen (24/28/29) vorläufig festgenommen - sie sollen kurz zuvor einem 74-jährigen Senioren das Portemonnaie gestohlen haben.

Der 74-jährige Werdender hatte Einkäufe auf dem Kettwiger Wochenmarkt getätigt und wollte diese in seinem geparkten Wagen verstauen. Dann bemerkte er, dass sich jemand hinter ihm befand und ihm die Geldbörse aus der Jackentasche zog. Als sich der Senior umdrehte, sah er zwei Frauen, die zügig davonrannten.

Der 74-jährige Deutsche stieg kurzerhand in sein Auto und verfolgte die Frauen zunächst mit dem Wagen und dann zu Fuß, als diese in eine kleine Gasse abbogen. Durch lautes Rufen machte er auf den Diebstahl aufmerksam, so dass ein 62-jähriger Passant ihm zu Hilfe eilte. Die beiden Frauen (28/29) mit bosnisch-herzegowinischer Nationalität blieben daraufhin stehen und zeigten freiwillig ihre Taschen, in denen sich das gestohlene Portemonnaie allerdings nicht auffinden ließ. Sie gaben an, der 74-Jährige habe seine Geldbörse wohl verloren - sie hätten nur helfen wollen.

Gemeinsam gingen alle Beteiligten zu dem Auto des Senioren zurück - wo ein weiterer Zeuge (57) mit der mutmaßlichen Komplizin der beiden anderen Frauen, einer 24-jährigen Tschechin, wartete. Diese gab an, das Portemonnaie des Senioren "gefunden" zu haben.

Die gerufenen Polizeibeamten nahmen die drei Frauen vorläufig fest. Gegen sie wird wegen Bandendiebstahls ermittelt./SyC

