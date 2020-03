Essen: Couragierte Zeugin verhindert offensichtlich Raub auf Schüler- Polizei sucht Zeugen und prüft mögliche

Essen (ots) - 45355 E.- Bedingrade: Dienstagnachmittag (3. März gegen 16 Uhr) bedrängten mehrere männliche Personen im Bereich Frintroper Straße/ Rabenhorst Schüler, die im Linienbus 186 auf dem Weg nach Hause waren. So sollen sich die vier mutmaßlichen Räuber bereits zuvor im Linienbus, der von der Stadtmitte in Fahrtrichtung Schölerpad unterwegs war, schubsend ihren Weg in den hinteren Teil gebahnt haben. Hier nahmen sie eine Gruppe Schüler ins Visier, bedrohten und schlugen sie, bis die Jugendlichen am Rabenhorst aus dem Bus flüchteten. Anwohner bemerkten die Notlage der Schüler, als die sie verfolgenden 14- 20 Jahre alten Angreifer die Jugendlichen in eine Hofeinfahrt drängten. Massiv drohend forderten die Räuber Bargeld und Handys. Trotz der bedrohlichen Situation reagierte eine Zeugin entschlossen und brachte die Jungen und Mädchen in Sicherheit. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten über den Rabenhorst zurück in Richtung der Frintroper Straße.