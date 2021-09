Essen: Containerbrände in Heidhausen - Zeugensuche

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Samstags (4. September, ca. 4:45 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von drei brennenden Altpapiercontainern an der Barkhovenallee Ecke Am Turm.

Die Feuerwehr Essen war bereits vor Ort und konnte die Brände erfolgreich löschen.

Der Brandermittler sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der 0201/829-0 entgegen. /PaPe

