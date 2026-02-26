Essen: Café-Einbrecher gehen leer aus - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Drei Unbekannte brachen im August vergangenen Jahres in ein Café an der Kettwiger Straße ein. Sie wurden bei der Tat gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Am 24. August 2025 brachen drei unbekannte Männer in ein Café an der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt ein. Gegen 21:30 Uhr verschafften sie sich Zugang zu dem Café und entwendeten zwei Kassenschubladen. In diesen befand sich jedoch kein Bargeld. Die Verdächtigen wurden bei der Tat gefilmt. Mit Fotos der Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach den drei Männern. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/195956 Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./bw