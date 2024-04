Essen: Bulldogge greift Hund und dessen 70-jährigen Halter an - Zeugen gesucht

45134 E.-Stadtwald:

Am Freitag (19. April) gegen 11:00 Uhr ging ein 70-jähriger Essener mit seinem angeleinten Hund in einem Waldstück an der Eschenstraße spazieren. Hierbei kam ihm eine unbekannte Frau mit einem schwarzen angeleinten Labrador und einer freilaufenden braunen Bulldogge entgegen. Die Bulldogge rannte auf den Hund des 70-Jährigen zu, stieß ihn eine Böschung hinunter und biss ihm mehrfach ins Bein und in den Bauch. Nachdem das aggressive Tier von dem verletzten Hund abgelassen hatte, lief dieses auf den 70-jährigen Halter zu. Dieser konnte den Vierbeiner mithilfe eines Regenschirms fernhalten. Anschließend entfernte sich die unbekannte Besitzerin mit ihren beiden Hunden fußläufig in Richtung Walpurgistal.

Der 70-jährige Essener eilte mit seinem verletzten Tier zu einem nahegelegenen Tierarzt. Bei der Untersuchung wurden starke Verletzungen festgestellt, so dass das Tier umgehend behandelt werden musste.

Die Besitzerin der Bulldogge wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt - Ca. 1,70 - 1,75 m groß - Lange braune Haare - Phonetischer Name der Bulldogge: "Vito"

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Tierhalterin geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder schicken Sie eine E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell