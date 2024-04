Essen: Bulldogge greift Hund und dessen 70-jährigen Halter an - 1. Folgemeldung - Besitzerin meldet sich bei der

45134 E.-Stadtwald:

Am 19. April wurde der Hund eines 70-jährigen Esseners in einem Waldstück an der Eschenstraße von einer Bulldogge angegriffen und verletzt.

Die Ursprungsmeldung vom 22.04.2024 finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/zeugen-gesucht-bulldogge-greift-hund-und-dessen-70-jaehrigen-halter-an

Nach unserem Zeugenaufruf haben sich zahlreiche Bürger sowie die 25-jährige Besitzerin (deutsch) der Bulldogge bei der Polizei gemeldet.

Wir bedanken uns bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bitten, den Aufruf nicht weiter zu verbreiten./SoKo

