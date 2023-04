Essen: Brennende Couch vor leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

45356 E.-Bergeborbeck: Gestern Nachmittag (22. April, gegen 16:30 Uhr) brannte eine Couch vor einem leerstehenden Gebäude an der Alten Bottroper Straße.

Zwei Kinder hatten den Brandgeruch wahrgenommen und im Hinterhof des Gebäudes nach der Ursache gesucht. Als sie dort das brennende Sofa entdeckten, verständigten sie sofort ihre Eltern und die Polizei.

Kurze Zeit nach der Polizei traf auch die Feuerwehr an der Alten Bottroper Straße ein, um den Brand zu löschen. Das Feuer verursachte Schäden an der Fassade. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Auffälliges mitbekommen haben. Hinweise melden Sie bitte unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0./SyC

