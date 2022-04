Essen: Brandserie in Frohnhausen geht weiter - Zeugen gesucht

45145/45144 E.-Frohnhausen:

Am frühen Mittwochmorgen (13. April) gegen 1:40 Uhr geriet in der Paul-Goerens-Straße (nahe der U-Bahnhaltestelle Wickenburgstraße) erneut Sperrmüll in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Gebäude- und Personenschaden entstand nicht.

Bereits am Montagabend (11. April) wurden der Feuerwehr Essen und der Einsatzleitstelle der Polizei insgesamt 7 Brandorte im Stadtteil Frohnhausen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Sperrmüll sowie Mülltonnen und Stromverteilerkästen in Brand gesetzt. Dadurch wurden 2 PKW und 2 Krafträder beschädigt. Mit starken Kräften wurden noch am Abend Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, die ohne Erfolg blieben. Die Flammen sind nicht auf Wohnhäuser übergegriffen, Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen im Stadtteil gemacht haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

