Essen: Brandermittlungen in Vogelheim - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45356 E-Vogelheim: Nach einem Feuer, in der Nacht von Sonntag (9. August) auf Montag (10. August,) im Essener Stadtteil Vogelheim, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Gegen Mitternacht meldete eine Anwohnerin einen Brand auf der Wildstraße. Die 19-jährige Frau verständigte sofort die Polizei. Als Polizisten dort eintrafen, stellten sie fest, dass unmittelbar neben einem Audi, ein Gegenstand brannte. Eventuell handelte es sich hierbei um einen Benzinkanister. Die Beamten löschten die brennende Stelle mit einem Feuerlöscher. Der Ermittler sucht Hinweise, die zur Erhellung des Geschehens beitragen. Er bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der näheren Umgebung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 mit der Essener Polizei in Verbindung zu setzen. / MUe.