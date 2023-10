Essen: Brand in Unterkunft für Geflüchtete - 23-jähriger Bewohner festgenommen

45134 E.-Bredeney:

Am vergangenen Mittwoch (11. Oktober) brannte ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Bredeney komplett aus. Die Unterkunft ist seitdem unbewohnbar. Ein 23-jähriger Bewohner wurde am Samstag (14. Oktober) festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Mittwoch gegen 12:45 Uhr hatten mehrere Zeugen einen Brand in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung (KUE) gemeldet. Vor Ort brannte ein Zimmer im Erdgeschoss komplett aus. Alle Bewohner wurden evakuiert und blieben unverletzt. Die KUE ist durch den Brand unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Vergangenen Samstag wurde ein 23-jähriger Bewohner (afghanisch) festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen Untersuchungshaftbefehl./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell