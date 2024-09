Essen: Brand in Mehrfamilienhaus - 58-jähriger Bewohner verstorben

45355 E.-Bochold:

Am Samstag (21. September) gegen 23:25 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in der Legrandallee informiert.

Am Einsatzort konnte bereits eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Eine weitere Person sollte sich laut Angaben der Nachbarn noch in der betroffenen Wohnung im 2. Obergeschoss befinden. Die Feuerwehr gelang zur Brandwohnung, wo sie eine leblose Person auffanden. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er Sonntagmorgen aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb.

Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung./SoKo

