Essen: Brand in einem Mehrfamilienhaus - 61-jähriger Bewohner unter Tatverdacht

45326 E.-Altenessen:

Am Samstagabend (7. Januar) gegen 19:40 Uhr informierte die Feuerwehr die Leitstelle der Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Koopmanns Hude. Insgesamt wurden 5 Bewohner gerettet, von denen ein 61-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Im Rahmen der Brandermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 61-jährigen Bewohner (deutsch). Der Mann wurde erst in ein Krankenhaus und später einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung laufen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell