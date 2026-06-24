Essen: Brand in der Woermannstraße - Hausbewohner festgenommen

Gegen 2:16 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Haus in der Woermannstraße. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Durch eine Detonation im Hause wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Der 63-jährige Bewohner sowie die Nachbarn blieben unverletzt. Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Derzeit kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet wurde.